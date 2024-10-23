نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص| محمد العمروسي عن مشاركته في "حكيم باشا" لرمضان 2025: لون صعيدي يُقدم للمرة الأولى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الفنان محمد العمروسي عن مشاركته في مسلسل جديد الذي يحمل اسم "حكيم الباشا" للنجم مصطفي شعبان التي من المقرر عرضة في السباق الرمضاني المقبل.

وقال محمد العمروسي في تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج الفني" قائلًا: “أواصل حاليًا تصوير مسلسل “حكيم باشا” استعدادًا لعرضه في رمضان 2025، من بطولة النجم مصطفى شعبان، والمسلسل لون صعيدي مختلف تماما عما قدمته الدراما المصرية من قبل، وشخصيتي في المسلسل مهمة جدا، وأتمنى أن تنال إعجاب الجمهور".

أحداث مسلسل حكيم باشا

تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي تشويقي، ويتناول العديد من القضايا المعاصرة، بما في ذلك تجارة الآثار، وقد بدأ فريق العمل تصوير المشاهد الأولى بالديكور الأساسي، حيث جمعت المشاهد بين مصطفى شعبان ومنذر رياحنة

أبطال مسلسل حكيم باشا

مسلسل حكيم باشا من تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين، وإنتاج شركة سينرجي بقيادة المنتج تامر مرسي، ويشارك في بطولته مصطفى شعبان، الذي يخوض لأول مرة تجربة الدراما الصعيدية، إلى جانب دينا فؤاد، سهر الصايغ، رياض الخولي، منذر رياحنة، وهاجر الشرنوبي.