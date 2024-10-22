آيندهوفن يتقدم على باريس سان جيرمان بهدف فى الشوط الأول

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 09:33 مساءً - انتهى الشوط الأول من مباراة باريس سان جيرمان ضد بي إس في آيندهوفن الهولندي بتقدم الضيوف بهدف نظيف أحرزه ناو لانج في الدقيقة 34 من عمر المباراة التي تجمعهما على ملعب "حديقة الأمراء"، في الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا لموسم 2024-25.

تشكيل باريس سان جيرمان ضد ايندهوفن

حراسة المرمي : دوناروما.

خط الدفاع : حكيمي ، ماركينوس ، باتشو ، مينديز.

خط الوسط : جواو نيفيز ، غابيان ، زائير ايمري.

خط الهجوم : ديمبلي ، لي كانج ان ، باركولا.

باريس سان جيرمان ضد ايندهوفن

يدخل باريس سان جيرمان المباراة برصيد ثلاث نقاط من مباراتين، حيث حقق فوزًا واحدًا وتعادلًا واحدًا. في المقابل، يحتل بي إس آيندهوفن المركز الأخير برصيد نقطة واحدة من مباراتين، بعد تعادل واحد وهزيمة.

في آخر مباريات الفريق الباريسي، حقق فوزًا مثيرًا على ستراسبورج في الدوري الفرنسي 4-2، بينما تلقى أول هزيمة فى ورى الأبطال أمام آرسنال بنتيجة 2-0 في الجولة الماضية، ومن جهة أخرى، سجل آيندهوفن انتصارًا مستحقًا على ألكمار في الدوري الهولندي، وتعادل في آخر مواجهاته أمام سبورتنج لشبونة في دوري الأبطال.

ويُعتبر هجوم باريس سان جيرمان، المعروف بقدرته على تهديد أي دفاع، من أبرز عناصر القوة في الفريق، بينما أظهر آيندهوفن مؤشرات إيجابية بتسجيله في أربع من آخر خمس مباريات، مما يعكس قدراته الهجومية.

ويعاني باريس سان جيرمان من غياب عدد من لاعبيه المؤثرين، بينهم لوكاس هيرنانديز، وبريسنيل كيمبيمبي، وراندالكولو مواني، وجونسالو راموس. في المقابل، يفتقد آيندهوفن جهود جوي فيرمان بسبب إصابة في الفخذ، مع شكوك حول مشاركة هيرفينج لوزانو وسيرجينو ديست.