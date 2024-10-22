نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقلبات جوية شديدة في مصر اليوم الثلاثاء 22 أكتوبر 2024: نشاط الرياح وانخفاض درجات الحرارة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تشهد مصر اليوم، الثلاثاء 22 أكتوبر 2024، تقلبات جوية شديدة، وفقًا لتصريحات هيئة الأرصاد الجوية.

حيث تتوقع الهيئة نشاطًا ملحوظًا في حركة الرياح الشمالية الشرقية، التي تصل سرعتها إلى 40 كيلومترًا في الساعة.

تستمر هذه التقلبات الجوية طوال اليوم، مما يستدعي الحذر من المواطنين، خاصة في المناطق المكشوفة.

تأثير الرياح النشطة على المناطق الساحلية

من المتوقع أن تؤثر الرياح النشطة على المناطق الساحلية، وخاصة في الإسكندرية والسواحل الشمالية، حيث ستؤدي إلى إثارة الأتربة والرمال، مما قد يتسبب في تدني الرؤية الأفقية.

كما أشارت الهيئة إلى اضطراب الملاحة البحرية في البحرين المتوسط والأحمر، حيث يتراوح ارتفاع الأمواج بين 2.5 و3.5 متر، وهو ما يشكل خطورة على الصيادين والعاملين في الأنشطة البحرية.

تأثير المنخفض القبرصي

أوضحت هيئة الأرصاد أن مصر تتعرض حاليًا لمنخفض جوي قادم من قبرص، وهو أحد الظواهر الجوية المعروفة خلال فصل الشتاء.

يتسبب هذا المنخفض في عدم استقرار الأحوال الجوية، مع احتمال حدوث عواصف ترابية ونشاط الرياح وهطول أمطار متفاوتة الشدة.

يمتد تأثير هذا المنخفض ليشمل مناطق أخرى في الشرق الأوسط، مثل الجزيرة العربية والعراق والسودان.

تصريحات المتحدث الرسمي

وفقًا لتصريحات الدكتورة منار غانم، المتحدثة باسم هيئة الأرصاد الجوية، فإن المنخفض القبرصي يتسبب في ثلاث ظواهر رئيسية:

انخفاض درجات الحرارة. نشاط الرياح المثيرة للأتربة. تكاثر السحب الممطرة.

وأشارت إلى أن الهواء القطبي البارد المصاحب للمنخفض يزيد من الإحساس بانخفاض درجات الحرارة، ويؤدي إلى إثارة العواصف الرملية في بعض الأحيان.

تختلف شدة تأثير المنخفض حسب الطبيعة الجغرافية والخرائط الضغطية لكل منطقة.

توقعات الطقس في القاهرة والمحافظات

القاهرة الكبرى:

نهارًا: طقس معتدل مع درجة حرارة عظمى تصل إلى 28 درجة مئوية.

ليلًا: تنخفض درجات الحرارة إلى 20 درجة مئوية، مما يجعل الأجواء مائلة للبرودة.

السواحل الشمالية والوجه البحري:

درجات الحرارة مشابهة للقاهرة مع طقس معتدل نهارًا وبرودة ليلًا.

جنوب الصعيد: