نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ظهور والدة ياسر وهروب أكرم.. ملخص أحداث الحلقة الـ 28 من مسلسل "برغم القانون" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت الحلقة الـ 28من مسلسل "برغم القانون" بطولة الفنانة إيمان العاصي، التي عرضت مساء أمس على منصة "واتش ات"، العديد من الأحداث المشوقة والمثيرة، ومن أبرز أحداث الحلقة، ظهور والدة ياسر "وليد فواز"، وهروب أكرم "محمد القس" بعد ما علم وليد "هاني عادل" بأنه هو من قتل والده.

برغم القانون

أبرز أحداث الحلقة الـ 28

قامت سوسن" جوري بكر “ بطرد زوجة ووالدة زوجها من الفيلا، بعد ان أكتشف إنه ا خدعته وجعلته يوقع على عقود بيع الفيلا والشركة، فيما استعان بـ ليلي إيمان العاصي، لتجد له حل قانوني، وبعد ذلك هرب أكرم بمساعدة شعبان الجربعة.

وقرر وليد وليلى إعلان زواجهما بمساعدة بيريهان، حيث تقول الخبر عبر حسابها على السوشيال ميديا، ويشعر أكرم بالصدمة، بينما يخبره شعبان أنهما يحاولان استفزازه.



وظهرت في نهاية الحلقة والدة ياسر، حيث كانت فاتن تجلس وحيدة في المنزل تجد حماتها التي أخبرها ياسر أنها متوفية أمام الباب، وتذهب إلى المقابر حيث يتواجد ياسر ويشعر بالصدمة.

أبطال وصناع مسلسل "برغم القانون"

ومسلسل "برغم القانون" يشارك في بطولته كل من هاني عادل، محمد القس، وليد فواز، عابد عنان، رحاب الجمل، فرح يوسف، عايدة رياض، محمد محمود عبد العزيز، جيسيكا حسام الدين، نبيل على ماهر وعدد آخر من الفنانين، تأليف نجلاء الحدينى وإخراج شادى عبد السلام وإنتاج الشركة المتحدة وشركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد عبد العزيز، والعمل مكون من 30 حلقة.