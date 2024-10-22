بعد فوز الهلال سالم الدوسري ينفجر امام اراء الجماهير السعودية رد حاسم ! تفاصيل نارية

انت الأن تتابع خبر بعد فوز الهلال سالم الدوسري ينفجر امام اراء الجماهير السعودية رد حاسم ! تفاصيل ناريةوالأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - في ظل الانتقادات التي تعرض لها مؤخرا، خرج سالم الدوسري، نجم نادي الهلال السعودي، للحديث بشكل صريح عن الأوضاع الحالية بعد الإخفاقات التي عاشها المنتخب الوطني في التوقف الدولي الأخير.
- جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة المثيرة ضد العين في دوري أبطال آسيا، والتي شهدت فوز الهلال بنتيجة (5-4). بعبارات واضحة، أكد الدوسري التزامه بفريقه ورغبته في خدمة المجموعة، مشددًا على أهمية النقد البناء وعدم التجريح.
سالم الدوسري يتحدث بوضوح رد حاسم على آراء الجماهير السعودية
- رد نجم نادي الهلال السعودي سالم الدوسري على الانتقادات التي وجهت له من قبل الرأي العام الرياضي بعد الإخفاقات التي تعرض لها المنتخب الوطني في التوقف الدولي الأخير. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب مباراة الهلال المثيرة ضد العين في دوري أبطال آسيا، والتي انتهت بفوز الهلال بنتيجة (5-4).
- وفي إجابته عن الانتقادات، قال الدوسري: أنا لا ألعب من أجل إثبات أفضليتي على أحد، بل ألعب من أجل الهلال." وأكد أنه يركز على أداء واجبه داخل الملعب، قائلا: تفكيري يكون داخل المستطيل الأخضر.
- وأضاف: الحمد لله، أنا في الطريق الصحيح." وأوضح أنه يقبل النقد كجزء من اللعبة، ولكنه استنكر التجريح، مشيرًا: "لك الحق في الانتقاد، ولكن لا يحق لك التجريح.
- واختتم بقوله: إذا كنت أريد أن أثبت أنني الأفضل، لما كنت لأفعل ما فعلته الآن. تفكيري هو خدمة المجموعة والفريق ككل.
- تظهر تصريحات الدوسري التزامه القوي بفريقه وتفانيه في العمل الجماعي، مما يعكس روح التعاون والولاء التي يسعى لتحقيقها في مسيرته الرياضية.