بعد فوز الهلال سالم الدوسري ينفجر امام اراء الجماهير السعودية رد حاسم ! تفاصيل نارية

انت الأن تتابع خبر بعد فوز الهلال سالم الدوسري ينفجر امام اراء الجماهير السعودية رد حاسم ! تفاصيل ناريةوالأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في ظل الانتقادات التي تعرض لها مؤخرا، خرج سالم الدوسري، نجم نادي الهلال السعودي، للحديث بشكل صريح عن الأوضاع الحالية بعد الإخفاقات التي عاشها المنتخب الوطني في التوقف الدولي الأخير.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة المثيرة ضد العين في دوري أبطال آسيا، والتي شهدت فوز الهلال بنتيجة (5-4). بعبارات واضحة، أكد الدوسري التزامه بفريقه ورغبته في خدمة المجموعة، مشددًا على أهمية النقد البناء وعدم التجريح.

سالم الدوسري يتحدث بوضوح رد حاسم على آراء الجماهير السعودية