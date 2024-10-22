تشكيل النصر السعودي ضد استقلال طهران في دوري أبطال آسيا للنخبة

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أحمد جودة - القاهرة - اختار الإيطالي ستيفانو بيولي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، تشكيل فريقه الذي سيخوض مواجهة استقلال طهران الإيراني، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا للنخبة.

موعد مباراة النصر ضد استقلال طهران

يلتقي النصر بقيادة البرتغالي كريستيانو رونالدو مع ضيفه الإيراني، مساء اليوم الثلاثاء الموافق 22 أكتوبر 2024، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا، وتنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة بتوقيت فلسطين والقاهرة ومكة المكرمة.

تشكيل النصر المتوقع أمام استقلال طهران

‎في حراسة المرمى: بينتو.

‎في خط الدفاع: نواف بوشل، سيماكان، لابورت، سالم النجدي.

‎في خط الوسط: بروزوفيتش، أوتافيو، عبدالله الخيبري.

‎في خط الهجوم: تاليسكا، كريستيانو رونالدو، ساديو ماني.

وتنقل مباراة النصر مع استقلال طهران عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية، بالإضافة إلى قناة "SSC" السعودية الرياضية.