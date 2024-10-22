مجلة "السياسة الدولية" تحصل على معايير اعتماد معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربية "أرسيف Arcif"

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 01:39 مساءً - نجحت مجلة السياسة الدولية، في الحصول على معايير اعتماد معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربية "أرسيف Arcif" المتوافقة مع المعايير العالمية، والتي يبلغ عددها (٣٢) معيارًا.

وحصلت المجلة من بين (٦٧) مجلة في تخصص العلوم السياسية على تصنيف (Q1).

كانت معامل التأثير والاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية العربية (أرسيف ARCIF) - أحد مبادرات قاعدة بيانات "معرفة"- قد أطلقت نتائج تقريرها السنوي التاسع للمجلات للعام 2024 والذي عقد يوم السبت الموافق 19/10/2024..