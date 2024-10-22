بسبب القصف الإسرائيلي.. نادين الراسي تغادر منزلها بالبيجاما

القاهرة - محمد ابراهيم - شاركت الفنانة اللبنانية نادين الراسي جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام، فيديو خلال لحظة مغادرتها لمنزلها في لبنان هروبًا من القصف الإسرائيلي، والذي تسبب في هدم المنازل واستشهاد المئات من الأطفال ظلمًا.

نادين الراسي تغادر منزلها بالبيجاما

وقالت نادين الراسي في مقطع فيديو: في لبنان بنهرب بالبيجاما، وفيه رائحة كريهة شبيهة رائحة البارود ناجمة عن العدو الإسرائيلي تنتشر في محيط المنزل بشدة، وتساءلت نادين عن نوع السلاح الذي يستخدمه الاحتلال الإسرائيلي في القصف، مشيرة إلى أنه سلاح محرم دوليًا.

أحدث أعمال نادين الراسي

ومن ناحية اخري، تنتظر نادين الراسي عرض مسلسل "قلب أسود"، ويشاركها البطولة كلا من الفنان باسم ياخور، كارلوس عازار، دوري السمراني، إخراج دافيد أوريا.

نادين الراسي تحيي الذكرى السنوية الثانية لوفاة شقيقها

سبق، وأحيت نادين الراسي في مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي علي موقع إنستجرام، الذكرى السنوية الثانية لوفاة شقيقها المطرب جورج الراسي، والذي رحل عن عالمنا منذ عامين إثر تعرضه لحادث مروع على الحدود اللبنانية السورية، وظهرت الراسي في حالة شديدة من البكاء محتضنة صور شقيقها الراحل، وقالت: قلبي مات، وكلنا بنعرف أن الموت علينا حق.

آخر أعمال نادين الراسي

وكان آخر أعمال نادين الراسي هو مسلسل عرابة بيروت، الذي عرض عام 2023 وتناول العمل إدارة جولييت لـ بيروت القديمة، وهو ملهى ليلي تكتشف من خلاله أسرار الطبقة المخملية في المدينة، لكن خلف الليالي الصاخبة، تخفي سرًا مدفونًا يهدد بتدميرها.

الإمبراطورية التي بنتها، شارك في بطولته نخبة من الفنانين منهم: نور الغندور، مهيار خضور، نادين الرأسي، جوليا قصار، رولا بقسماتي، والعمل من تأليف مازن طه، وإخراج فيليب أسمر.