كلاكيت تاني مرة.. روبي ونيللي كريم في عمل فني جديد رمضان 2025

القاهرة - محمد ابراهيم - تعود النجمتان روبي ونيللي كريم للتعاون في عمل فني جديد خلال رمضان 2025، جاري حاليًا اختيار باقي طاقم العمل الجديد ويتم الإعلان عن تفاصيل العمل قريبا.

تعاون روبي ونيللي كريم

وليست هذه المرة الأولى التي تجتمع فيها روبي ونيللي كريم معا في عمل فني حيث، اجتمعا من قبل منذ 11 عاما في مسلسل سجن النساء الذي عرض في 2013.

آخر أعمال روبي

وكان آخر أعمال روبي مشاركتها في مسلسل حضرة العمدة الذي عرض خلال موسم رمضان 2023، ودارت أحداثه في إطار اجتماعي حول، امرأة شابة تتولى مهام العمودية في قريتها، وتتصاعد الأحداث في إطار من المفاجآت غير المتوقعة، شارك في بطولته: روبي، أحمد رزق، بسمة، أحمد بدير، سميحة أيوب، وفاء عامر، إدوارد، محمود عبد المغني، إيهاب فهمي، محمد محمود عبد العزيز، نهلة سلامة، محمد الصاوي، محمود حافظ، حسام داغر، صولا عمر، كريم عبد الخالق، زينب العبد.

آخر أعمال نيللي كريم

وكان آخر أعمال نيللي كريم هو مسلسل "فراولة" والذي تم عرضه في موسم دراما رمضان هذا العام الحالي 2024، وهو من المسلسلات ذات ال 15 حلقه وتدور أحداثه في إطار لايت كوميدي وشارك في بطولته كلا من نيللي كريم شيماء سيف، أحمد فهيم، صدق صخر، علا رشدي، وآخرين من النجوم، والمسلسل من إخراج محمد علي.