شريف سلامه يكشف عن مفاجآت الجزء الثالث من كامل العدد

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف الفنان شريف سلامة عن التحضير لمفاجآت جديدة للجمهور في الجزء الثالث من مسلسل كامل العدد، وذلك ضمن حواره مع إيهاب صالح وندى فليفل، عبر إذاعة نجوم إف إم، على هامش مؤتمر Creative Industry Summit.

شريف سلامة يتحدث عن مسلسل كامل العدد

وقال شريف: قدمنا الجزء الثاني من كامل العدد رغم تخوفنا من تقديمه لكن نجاحه كان أكبر من الأول، وما زال لدينا نفس التخوف في الجزء الثالث، النجاح يرجع إلى جدية الكتابة والمخرج خالد الحلفاوي على الرغم من أنه عمل اجتماعي لايت، ولكن كلنا كنا بالفعل عائلة واحدة في كامل العدد.

واختتم شريف سلامة: والتحضير للمسلسل كان قويا، واجتهدنا في كل العناصر وكان اختيار الأولاد من المخرج رائع وموفق جدا، حيث بذل معهم مجهودا ضخما، وهذا من عوامل النجاح الأساسية للمسلسل، أنا متحمس جدًا له، وكنت سعيدًا جدًا عندما قرأت السيناريو ووجدته غاية في الروعة، وأقول للجمهور انتظروا مفاجآت قوية.

أبطال مسلسل كامل العدد

ومسلسل كامل العدد من بطولة دينا الشربيني، شريف سلامة، إسعاد يونس، أحمد كمال، تميم عبده، أحمد عبدالوهاب بدرة، ميران عبدالوارث، جيسيكا حسام الدين، حمزة دياب، لينا صوفيا، مالك عماد، وغيرهم من الشباب، ومن تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر وإخراج خالد الحلفاوي، إنتاج شركة إيجل فيلميز لـ جمال سنان.

قصة مسلسل كامل العدد

والمسلسل يدور في إطار اجتماعي لايت، ويناقش مشاكل الشباب في سن المراهقة وصعوبة تربية الأبناء خاصة مع كثرة عددهم وزيادة أزماتهم، وتظهر دينا الشربيني خلاله بشخصية ليلى وهي تعمل في مستحضرات التجميل، فيما يقدم شريف سلامة دور زوجها وهو دكتور تجميل، ويعيشان سويًا في منزل به 8 أبناء مما يدخلهما في العديد من الأزمات.

أحدث أعمال شريف سلامة

ويذكر أن الفنان شريف سلامة ينتظر عرض فيلم هابي بيرزداي، الذي يجمعه بـ نيللي كريم ويظهر خلاله بشخصية طليقها، والعمل يدور في إطار اجتماعي تشويقي، ومن تأليف وإخراج سارة جوهر، وإنتاج شركة sky limit للمنتج أحمد دسوقي.