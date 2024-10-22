رسميًا.. أيمن المزين مديرًا فنيا للمنصورة

أحمد جودة - القاهرة - رسميًا .. أيمن المزين مديراً فنيا للمنصورة

تعاقد مجلس إدارة نادي المنصورة برئاسة العميد محمد البسيوني مع أيمن المزين، لتولي مهمة المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلال الفترة القادمة بدوري المحترفين.



وجاء تعاقد مع المزين بعد إقالة رضا العيسوي المدير الفني السابق للفريق بعد إن تلقي الفريق الهزيمة الثالثة على التوالي مؤخرا من فريق ابو قير بثلاثية نظيفة ومن السكة الحديد بهدف دون رد واخيرا من كهرباء الإسماعيلية بهدفين نظيفين.



وجاء تشكيل الجهاز الفني كالتالي:

حسن بادع - المشرف العام على الفريق

.شريف أبو العزم مدير كرة

أيمن المزين - مدير فني

محمد سعيد - مدرب مساعد

سعيد البيلي - مدرب حراس مرمي

خالد عبدالرازق - محلل أداء

. محمد عاطف - معد بدني

مع استمرار الجهاز الإداري والطبي في مهمته.

وخاض الفريق مرانه اليوم بمقر نادي الشعب، استعدادًا للمباراة القادمة مع فريق الترسانة يوم الأحد المقبل على ملعب نادي شربين.