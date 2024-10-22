حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 07:30 مساءً - أكدت الخارجية الأمريكية، أن بلينكن باقٍ في منطقة الشرق الأوسط خلال هذا الأسبوع لإجراء مزيد من المشاورات، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

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وقالت الخارجية الأمريكية "نؤيد تطبيق القرار 1701 في لبنان ونعمل على تهيئة الظروف لعودة النازخين".

وتابعت الخارجية الأمريكية “نواصل جهود وقف إطلاق النار في غزة وإتمام صفقة المحتجزين”.

وأكملت الخارجية الأمريكية:" نعمل على تحقيق الاستقرار والسلام المستدام في الشرق الأوسط، ونريد أن يتمكن الشعب اللبناني من اختيار رئيسه بعيدا عن أي تدخل من حزب الله".