العالم اليوم - حزب الله يعلن استهداف قاعدة إسرائيلية و7 دبابات عند الحدود

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 07:23 مساءً - أعلن حزب الله، الثلاثاء، قصف قاعدة عسكرية اسرائيلية جنوب حيفا بمسيرات بعد ساعات من غارات إسرائيلية استهدفت ضاحية بيروت الجنوبية.

وقال حزب الله في بيان إنه شنّ "عند الساعة 06:55 من مساء يوم الثلاثاء(..) هجوما جويا بسرب من المسيرات الانقضاضية على قاعدة إلياكيم جنوب حيفا". وأعلن كذلك في بيانات متلاحقة الثلاثاء استهداف سبع دبابات ميركافا إسرائيلية داخل بلدات لبنانية وعبر الحدود.

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