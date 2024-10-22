نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد أبرز مباريات اليوم الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا.. ريال مدريد مع دورتموند في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعرض لكم موقع دوت الخليج الرياضي، مواعيد أبرز مباريات اليوم الثلاثاء الموافق 22 من شهر أكتوبر الجاري، في إطار منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا

ميلان ضد كلوب بروج، في تمام الساعة 07:45 بتوقيت مصر والسعودية عبر قناة beIN Sports HD 2.

ريال مدريد ضد بروسيا دورتموند، في تمام الساعة 10:00 بتوقيت مصر والسعودية، عبر قناة beIN Sports HD 1.

باريس سان جيرمان ضد آيندهوفن، في تمام الساعة 10:00 مساءًا بتوقيت مصر والسعودية عبر قناة beIN Sports HD 3.

يوفنتوس ضد شتوتغارت، في تمام الساعة 10:00 مساءًا بتوقيت مصر والسعودية عبر قناة beIN Sports HD 4.

آرسنال ضد شاختار دونيتسك، في تمام الساعة 10:00 بتوقيت مصر والسعودية، عبر قناة beIN Sports HD 2.