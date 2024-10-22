نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الأهلي: حذرت اللاعبين من محمد رمضان.. وكان لا بد من اتخاذ عقوبة رادعة ضد كهربا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد محمد عبدالجليل نجم النادي الأهلي السابق، أن محمد رمضان المدير الرياضي للقلعة الحمراء كان صديقه داخل الفريق الأول لكرة القدم وبعدها تولى مدير الكرة ووقع عليه عقوبات، مشيرا إلى أنه حذر منه اللاعبين منذ اليوم الأول لاعلان قرار تعيينه.

وقال عبدالجليل في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "محمود كهربا سبق وارتكب عدد من المخالفات ودخل في مشكلات منذ قدومه إلى النادي الأهلي، وحسب ما وصلني إلى أنه دخل في مشكلة مع مخطط الأحمال ولم يحضر الاجتماع مع كولر، كما دخل في أزمة مع رمضان، ولذلك كان القرار بمعاقبته وترحيله إلى القاهرة".

وأضاف: "كان لا بد من اتخاذ قرار رادع فورًا من أجل الحفاظ على غرفة الملابس، وهناك ثنائي آخر ليس من بينهم إمام عاشور، وأي لاعب سيخرج عن النص سيتعرض لعقوبات صارمة، والأهلي دائمًا يتخذ القرار سريعًا ويدير الأزمة ويكون الفعل وليس (رد الفعل)، وأرى أن القرار بالنسبة لكهربا "عادل" ومتأخر، وهناك ثنائي آخر مُعرض للعقوبات في حالة عدم الالتزام، واي لاعب سيعترض على عدم المشاركة قد يتعرض لعقوبات صارمة".

وواصل: "كهربا كان ملتزم في فترة معينة، ولكن عدم التزامه مؤخرًا وراء ابتعاده عن المشاركة في المباريات، وقرار محمد رمضان سيتدخل في بعض القرارات بعنف، وسيدعمه في ذلك محمود الخطيب رئيس النادي، وقد لا تُرضى هذه القرارات الجهاز الفني، والـ3 شهور المقبلة ستكون حاسمة في الأهلي بسبب قوة قرارات رمضان".

وأضاف: "سبق وحدثت أزمة في مطار الكويت بين إبراهيم حسن وبدر رجب مع أحد افراد الشرطة في المطار، وكانوا يرفضون سفر الثنائي حتى تدخل الجوهري وطالبهم بالاعتذار للشرطي وهو ما حدث وتم إنهاء الأزمة في النهاية".

وأكد: "لا بد من توقيع عقوبات قوية ضد المتجاوزين، يجب أن يكون هناك رد فعل قوي، حتى يلتزم باقي اللاعبين المصريين في الموسم الجديد، لم أرى أي لاعب في جيلنا يرفع عينه في كابتن الفريق أو مدير الكرة، ما نراه حاليا يستلزم إعادة زمن "الفرم" أي عنصر يخطئ يتفرم فورًا".