نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صباح الكورة.. موقف كهربا من الرحيل عن الأهلي في يناير وبديل مصطفى شلبي بنهائي السوبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها، يضع (دوت الخليج الرياضي) بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "صباح الكورة" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية اليوم الثلاثاء 22-10-2024 في السطور التالية:

موقف كهربا من الرحيل عن الأهلي في يناير

كشف الإعلامي كريم رمزي؛ عن موقف النجم الدولي محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من الرحيل بشكل رسمي عن صفوف القلعة الحمراء، عقب أزمته مع مارسيل كولر.

وقال الإعلامي كريم رمزي، في برنامجه "رقم 10" المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري:" في حال فوز فريق الأهلي على الزمالك والتتويج ببطولة كأس السوبر المصري، قد يستمر كهربا مع المارد الأحمر ".

وأضاف:" أما في حال فوز الزمالك على الأهلي في نهائي السوبر المصري، سيتم عرض محمود كهربا للبيع ".

واختتم كريم رمزي تصريحاته:" أرى أن قرار محمد رمضان بمعاقبة كهربا قرار صائب، حتى يتم السيطرة على غرفة الملابس، وكهربا لاعب دولي ويجب أن يتحكم في انفعالاته بشكل أكثر من ذلك ".

الأهلي يستعد للإعلان عن صفقة سوبر قبل يناير.. طالع التفاصيل

يستعد النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، لحسم التعاقد مع صفقة جديدة لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم؛ خلال الفترة المقبلة قبل بدء فترة الانتقالات الشتوية.

وكشف الإعلامي كريم رمزي في برنامجه "رقم 10" المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري:" النادي الأهلي يقترب بشدة من حسم التعاقد مع صفقة هجومية جديدة، في الأيام القليلة القادمة ".

وتابع:" الأهلي يسعى للتعاقد مع مهاجم جديد قبل إغلاق فترة القيد في 25 أكتوبر الجاري، وقد يتم حسم الصفقة قبل يناير المقبل'.

واختتم:" ولكن من وجهة نظري أرى أنه من الصعب التعاقد مع لاعب أجنبي في وسط الموسم، لأن الأندية لن تفرط في لاعبيها في هذا التوقيت، والأفضل هو الانتظار على ضم لاعبين جدد، حتى فترة الميركاتو الشتوي المقبل".

جوميز يستقر على بديل مصطفى شلبي في نهائي السوبر المصري

استقر البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على بديل مصطفى شلبي لاعب الفريق، والذي قد يتم استبعاده من مباراة السوبر المصري بشكل نهائي.

وقال الإعلامي كريم رمزي في برنامجه "رقم 10" المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري:" جوميز استقر على مشاركة كورنادو ميشالاك لاعب فريق الزمالك الجديد، ليكون بديل لمصطفى شلبي، في مباراة نهائي السوبر المصري أمام الأهلي ".



وتابع:" جوميز لم يكن مقتنعا بأداء ميشالاك حينما تعاقد معه نادي الزمالك؛ ولكنه في الوقت الحالي يثق في إمكانياته بعد الظهور بشكل جيد في الفترة الأخيرة "

وأضاف:" مصطفى شلبي حالته النفسية ليست جيدة، حتى في حالة حل أزمته في الإمارات ، سيكون خارج مباراة الأهلي في السوبر المصري، ولذلك سيكون ميشالاك البديل الأنسب للمباراة ".