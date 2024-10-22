انت الأن تتابع خبر مفاجأة مدوية.. الزمالك يحسم مصير كهربا مع الأهلي بعد نهائي السوبر والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، إستعداده لخوض لقاء نهائي بطولة كأس السوبر المصري بالامارات.

ومن المنتظر أن يلاقي نادي الأهلي غريمه التقليدي نادي الزمالك، يوم الخميس القادم في تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت الإمارات.

كشف مصدر مسئول من داخل النادي الأهلي، عن موقف النجم الدولي محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من الرحيل بشكل رسمي عن صفوف القلعة الحمراء، عقب أزمته مع مارسيل كولر.

وقد أكد مصدر مسئول من داخل النادي الأهلي، أنه في حال فوز فريق الأهلي على الزمالك والتتويج ببطولة كأس السوبر المصري، قد يستمر كهربا مع المارد الأحمر .

وقد وضح المصدر، أنه في حال فوز الزمالك على الأهلي في نهائي السوبر المصري، سيتم عرض اللاعب محمود عبدالمنعم كهربا للبيع، خلال الفترة المقبلة.

وقد أكد المصدر، أن قرار محمد رمضان بمعاقبة كهربا قرار صائب، حتى يتم السيطرة على غرفة الملابس، وكهربا لاعب دولي ويجب أن يتحكم في انفعالاته بشكل أكثر من ذلك.