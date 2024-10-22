عاجل.. حقيقة تأجيل نهائي كأس السوبر المصري بالإمارات بين الأهلي والزمالك

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أحمد جودة - القاهرة - ترددت بعض الانباء خلال الساعات القليلة الماضية حول وجود تقديم طلب من جانب نادي الزمالك لتأجيل نهائي بطولة كأس السوبر المصري المقامة في الإمارات ضد النادي الأهلي على خلفية وقوع أزمة ثلاثي الفارس الأبيض.

حقيقة تأجيل نهائي كأس السوبر المصري بالإمارات بين الأهلي والزمالك

وخلال مكالمة هاتفية لبرنامج "مع شوبير" المذاع عبر محطة أون تايم سبورتس ويقدمه الإعلامي أحمد شوبير، قال الهواري أن فكرة تأجيل موعد المباراة مرفوضة وغير واردة من قبل اللجنة المنظمة للبطولة.

وأكد أن مباراة الدور النهائي السوبر المصري ستقام في الموعد المحدد والمعلن منذ البداية وهو يوم الخميس المقبل الموافق ٢٤ من شهر أكتوبر الجاري.

وأضاف أن إدارة الزمالك حاولت تمهيد فكرة المطالبة بتأجيل المباراة باعتبار أن الفريق فقد أحد الأيام المخصصة الاستعداد للمباراة بالانشغال بمحاولة حل الأزمة ولكن اللجنة لا يوجد لديها أي نية لتأجيل موعد المباراة.