الرياضة

عاجل.. حقيقة تأجيل نهائي كأس السوبر المصري بالإمارات بين الأهلي والزمالك

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أحمد جودة - القاهرة - ترددت بعض الانباء خلال الساعات القليلة الماضية حول وجود تقديم طلب من جانب نادي الزمالك لتأجيل نهائي بطولة كأس السوبر المصري المقامة في الإمارات ضد النادي الأهلي على خلفية وقوع أزمة ثلاثي الفارس الأبيض.

حقيقة تأجيل نهائي كأس السوبر المصري بالإمارات بين الأهلي والزمالك 

وخلال مكالمة هاتفية لبرنامج "مع شوبير" المذاع عبر محطة أون تايم سبورتس ويقدمه الإعلامي أحمد شوبير، قال الهواري أن فكرة تأجيل موعد المباراة مرفوضة وغير واردة من قبل اللجنة المنظمة للبطولة.

وأكد أن مباراة الدور النهائي السوبر المصري ستقام في الموعد المحدد والمعلن منذ البداية وهو يوم الخميس المقبل الموافق ٢٤ من شهر أكتوبر الجاري.

وأضاف أن إدارة الزمالك حاولت تمهيد فكرة المطالبة بتأجيل المباراة باعتبار أن الفريق فقد أحد الأيام المخصصة الاستعداد للمباراة بالانشغال بمحاولة حل الأزمة ولكن اللجنة لا يوجد لديها أي نية لتأجيل موعد المباراة.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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