نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في قمة السوبر.. تفوق أحمر كاسح و"ركلات الترجيح" تحسم 4 مواجهات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة صوب استاد "محمد بن زايد" في الإمارات غدًا الخميس، لمتابعة القمة النارية بين ناديي الأهلي والزمالك في نهائي بطولة السوبر المصري.

وتنطلق أحداث القمة المرتقبة بين الزمالك والأهلي في تمام الثامنة مساء الخميس، في نهائي بطولة كأس السوبر المصري التي تستضيفها الإمارات خلال الفترة الحالية.

وصعد الأهلي لنهائي بطولة السوبر المصري بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف، بينما تأهل الزمالك بعد تخطي عقبة بيراميدز بركلات الترجيح في الدور نصف النهائي.

ويتسلح الأهلي بتفوقه التاريخي على الزمالك في مواجهاتهما ببطولة السوبر عبر التاريخ، حيث تقابل الفريقين 8 مرات في منافسات البطولة، تفوق المارد الأحمر في 6 مباريات، مقابل مباراتين لصالح أبناء ميت عقبة.

تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في نهائي السوبر

2003: الأهلي - الزمالك (3-1) بركلات الترجيح

2008: الأهلي - الزمالك (2-0)

2014: الأهلي - الزمالك (5-4) بركلات الترجيح

2015: الأهلي - الزمالك (3-2)

2016: الزمالك - الأهلي (3-1) بركلات الترجيح

2018: الأهلي - الزمالك (3-2)

2019: الزمالك - الأهلي (4-3) بركلات الترجيح

2021: الأهلي - الزمالك (2-0)

ركلات الترجيح تحسم 4 مواجهات بين القطبين

وحسمت ركلات الترجيح 4 مواجهات بين الأهلي والزمالك في نهائي السوبر المصري بواقع مباراتين لكل فريق.

الأهلي حسم لقب السوبر المصري عام 2003 بالفوز على الزمالك 3 – 1 بركلات الترجيح، فيما ابتسمت ركلات الحظ الترجيحية له مجددًا في نسخة 2014 بنتيجة 5 – 4.

بينما فاز الزمالك بركلات الترجيح في نسخة 2016 بنتيجة 3 – 1 بركلات الترجيح، وتفوق مجددًا في نسخة 2019 على غريمه الأهلي بنتيجة 4 -3.