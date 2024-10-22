التحالف الوطنى يطلق حملات طرق أبواب لتوزيع الوجبات الساخنة بالبحيرة للفئات الأكثر إحتياجا

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 04:36 مساءً - واصل التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموي فعالياته المختلفة من خلال مبادرة إيد واحدة بمحافظة البحيرة لدعم الفئات الأكثر إحتياجا بالمناطق المختلفة.

وتضمنت فاعليات مبادرة ايد واحده التى يتم تنفيذها عن طريق مؤسسة نبيل الكاتب الخيرية التى تعمل تحت مظلة التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، توزيع أكثر من 2500 وجبة ساخنة على الفئات الأكثر احتياجا.

وقام أعضاء التحالف بحملات مكثفة لطرق الأبواب لتوزيع الوجبات على المستحقين فى أماكن إقامتهم.

وقالت الدكتورة نيفين الكاتب عضو مجلس التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، إن هذه المبادرة تاتى ضمن خطة التحالف الوطني لدعم كافة الأسر الاكثر احتياجا بجميع محافظات الجمهورية.

وأضافت أن فعاليات المبادرة لا تقتصر على توزيع المواد الغذائية، بل تتضمن تقديم ندوات للتوعية الصحية والتمكين الاقتصادي للمرإة المصرية بالإضافة إلى برنامج لتنميه المشروعات الصغيرة، إضافة قوافل طبية فى الأماكن النائية والمحرومة تحت مظلة التحالف الوطني.

يذكر ان محافظة البحيرة قد شهدت عدة مبادرات هامة للتحالف الوطنى بداية من مبادرة "ستر وعافية"مرورا بمبادرة خيرك سابق وانتهاء بمبادرة "كتف بكتف "

وتعد مبادرة " ستر وعافية" من أوائل المبادرات التى أطلقها التحالف الوطنى بالقرى الأكثر إحتياجا بمحافظة البحيرة لاستهداف 40 ألف شخص بقرى وعزب مركز الرحمانية .

كما تعد مبادرة "خيرك سابق" من أهم المبادرات التى نظمها التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي بالبحيرة، وذلك لتوزيع المواد الغذائية مجانا على الأسر المحتاجة من خلال توزيع كروت الخير وكراتين المواد الغذائية.

وشهدت محافظة البحيرة أيضا فعاليات مبادرة "كتف بكتف" وهى من أهم المبادرات التى أطلقها التحالف الوطنى على مستوى الجمهورية لدعم المناطق الأكثر احتياجا.