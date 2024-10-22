نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مجلس إدارة الزمالك يؤازر اللاعبين قبل لقاء الأهلي في السوبر المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



حرص الدكتور حسام المندوه أمين صندوق نادي الزمالك ورئيس بعثة فريق الكرة في الإمارات، وأحمد سليمان ونيرة الأحمر عضوي مجلس الإدارة على التواجد في مران اليوم الثلاثاء، الذي أقيم على الملعب الفرعي باستاد زايد للكريكت، استعدادًا لمباراة الأهلي المقبلة في نهائي السوبر المحلي.



يأتي ذلك من أجل مؤازرة اللاعبين والجهاز الفني قبل مواجهة الأهلي المرتقبة في نهائي السوبر المحلي.



واستأنف الزمالك تدريباته اليوم الثلاثاء بعدما حصل الفريق على راحة أمس بعد الفوز على بيراميدز والتأهل لنهائي كأس السوبر المقرر لها يوم الخميس المقبل أمام الأهلي، والتي ستقام على ملعب محمد بن زايد.