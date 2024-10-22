نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نائب محافظ الجيزة تتفقد التجهيزات النهائية لمشروع الموقف الحضاري بمنطقة كوبري الصحابة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تفقدت هند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة، مشروع إنشاء عددًا من مواقف السرفيس الحضارية وساحات الانتظار بالقطاعات المغطاة بترعة المريوطية فيصل بمنطقة كوبري الصحابة ضمن المرحلة الثالثة من مشروع تطوير مسار ترعة المريوطية.

وذلك في اطار تكليفات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بالمتابعة الدورية للمشروعات الخدمية الجاري تنفيذها للوقوف علي نسب الاعمال.

وأشارت هند عبد الحليم أن المشروع يأتي استكمالا للطفرة التنموية التي شهدتها قطاعات ترعة المريوطية بنطاق احياء الطالبية والهرم واقامة مشروعات ذات نفع عام لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكدت نائب محافظ الجيزة خلال تفقدها نسب التنفيذ بالموقف الحضاري على الشركة المنفذة بسرعة الانتهاء من التشطيبات النهائية اللازمة لتسليمه لجهاز السرفيس والنقل الجماعي وتشغيله في اقرب وقت ممكن لتحقيق الاستفادة منه للمواطنين.

رافق نائب المحافظ خلال جولتها، محمد مرعي رئيس مدينة الجيزة والمهندس طه عبد الصادق رئيس حي الهرم والمهندسة عفاف النجار مدير مديرية الاسكان بالجيزة.

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