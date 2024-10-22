نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص أهداف مباراة الوصل والغرافة في دوري أبطال آسيا للنخبة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوصل الإماراتي فوزا كبيرا وصعبا على نظيره الغرافة القطري بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بينهم منذ قليل بستاد البيت ضمن منافسات الجولة 3 من دوري أبطال آسيا للنخبة.

ملخص أهداف مباراة الوصل والغرافة

وسجل فرجاني ساسي الهدف الأول للغرافة في الدقيقة 43.

وسدد فابيو دي ليما ضربة جزاء في الدقيقة 84 وعادل النتيجة للوصل وعاد اسحاق سوكسيس بالهدف الثاني في الدقيقة 90 صنعه له بيريز وانتهت المباراة بفوز الوصل أمام الغرافة 2/1.