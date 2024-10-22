العالم اليوم - غموض الأوضاع الجيوسياسية يهبط بالأسهم الأوروبية

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 08:21 مساءً - تراجعت الأسهم الأوروبية، الثلاثاء، وسط تعامل الأسواق مع حالة الغموض التي تكتتف الأوضاع الجيوسياسية ومسار خفض أسعار الفائدة العالمية، في حين عززت التوقعات القوية لشركة ساب الألمانية أسهم التكنولوجيا وساعدت في الحد من الخسائر.

تحركات الأسهم

وأغلق المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي منخفضا 0.2 بالمئة، معوضا خسائر المبكرة تسببت في وصول المؤشر إلى أدنى مستوى له في أسبوعين.

وبلغ المؤشر ستوكس مستويات قياسية مرتفعة عدة مرات هذا العام، لكنه تراجع بقدر يفوق هذا الإنجاز مع أخذ المتعاملين في الاعتبار ركود النمو الاقتصادي والطلب الصيني الضعيف.

وتوقع صندوق النقد الدولي أن تشهد ألمانيا نموا صفريا هذا العام وسيؤثر ذلك على أداء منطقة اليورو الأوسع.

وعززت المحفزات الرئيسية القادمة الطلب على الملاذ الآمن للدولار الأميركي والذهب، ومن بينها الانتخابات الأميركية في نوفمبر والشكوك حول وتيرة خفض أسعار الفائدة الأمريكية والتوتر الجيوسياسي المستمر.

وارتفع سهم ساب 2.1 بالمئة، مما رفع قطاع التكنولوجيا الأوسع نطاقا 0.9 بالمئة، بعد أن زادت شركة البرمجيات أهدافها السنوية بالكامل بدفعة من أعمال الحوسبة السحابية القوية في الربع الثالث.

وحد السهم من بعض خسائر المؤشر داكس الألماني، نظرا لوزنه البالغ 15 بالمئة على المؤشر.

وتصدرت شركة ساب لتصنيع العتاد العسكري المؤشر ستوكس بارتفاع سهمها 8.9 بالمئة، بعد أن قالت إن أرباحها التشغيلية الفصلية كانت أكبر من المتوقع وتأكيدها لتوقعاتها السنوية.