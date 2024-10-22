نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تدريبات بدنية قوية للاعبي الزمالك قبل لقاء الأهلي في السوبر المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة تدريبات بدنية خلال مران اليوم الثلاثاء، الذي أقيم على الملعب الفرعي باستاد زايد للكريكت، استعدادًا لمباراة الأهلي المقبلة في نهائي السوبر المحلي.



وقاد جواو ميجل مدرب الأحمال هذه الفقرة البدنية، من أجل تجهيز اللاعبين بالشكل الأمثل من الناحية البدنية لمباراة نهائي السوبر المحلي.



وخاض اللاعبون فقرات بدنية متنوعة بالركض حول الملعب بجانب تدريبات خفيفة بالكرة.



واستأنف الزمالك تدريباته اليوم الثلاثاء بعدما حصل الفريق على راحة أمس بعد الفوز على بيراميدز والتأهل لنهائي كأس السوبر المقرر لها يوم الخميس المقبل أمام الأهلي، والتي ستقام على ملعب محمد بن زايد.