نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ناقد رياضي: الزمالك يدرس الاستغناء عن عبد الواحد السيد وتصريحات المتحدث الرسمي تستوجب رحيله في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الناقد الرياضي بليغ أبو عايد، أن عقوبة كهربا من جانب مسئولي النادي الأهلي ليست مفاجأة أو قاسية وتم تطبيق اللائحة ضده، بسبب الوصول لدرجة عالية من التجاوز ضد الجهاز الفني، وسبق وحصلت أزمات مؤخرا كانت تحتاج لإعادة الانضباط، مشيرًا إلى أن كهربا حقق رقم قياسي عالمي في أن يصبح اللاعب الاكثر حصولا على عقوبات من ناديه.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "كهربا كان يحتاج لتقويم نفسي مبكرًا، بعدما ارتكب العديد من المشكلات مؤخرًا".

وأضاف: "تواصلت مع رئيس الزمالك الذي يُقدر دولة الامارات وتنظيم البطولة ولا خلاف على تنظيم البطولة بشكل رائع، وأبلغني بإنه لن يترك لاعبي النادي، وهناك اعتراف بالخطأ وتم توقيع عقوبات ضد اللاعبين، ولكن الأهم بالنسبة له هو إخراجهم من النيابة، وهؤلاء اللاعبين في محنة ولا أحد يعرف مصيرهم الآن".

وواصل: "لاعبي الزمالك المحبوسين تحت ضغط نفسي رهيب حاليا، وسوف يتم الاعلان عن العقوبة فور خروجهم من النيابة، ولم يتم الاعلان عن العقوبة نظرا للحالة التي يعيشها اللاعبين حاليا".

وأكمل: "أعتقد أن تصريحات أحمد سالم المتحدث الرسمي وما يكتبه عبر السوشيال ميديا يستوجب رحيله عن النادي، واعتقد أن ما يكتبه رأي شخصي، لأن نادي الزمالك عبر حسام المندوه يتحدث بأمور عكس ما يكتبه سالم".

وزاد: "دونجا ومصطفى شلبي بنسبة كبيرة خارج لقاء الأهلي، وهناك اتجاه لعقاب عبدالواحد السيد ورحيله عن منصبه، لأنه من المفترض أن يكون قدوة، وأن يساهم في إنهاء تلك الأزمات، بدلا من الوصول بالأمر".

وأشار إلى أن الأزمة سوف تنتهي خلال الساعات القادمة، وسيصدر الزمالك بيان رسمي يعلن الاعتذار فيه عن تلك الاحداث، والتركيز حاليا هو إنهاء المشكلة تماما، والجهاز الفني وكل أعضاء البعثة يفكرون فقط في خروج اللاعبين ولا أحد يفكر في اللقاء تماما.

وأتم: "هناك حالة نفسية سيئة بين لاعبي الزمالك، وصباح اليوم ستظهر كل الأمور بالنسبة لـ دونجا وشلبي، وسوف يعودوا إلى القاهرة، وعبدالواحد السيد سوف يتم معاملته بشكل مختلف عن الثنائي.. وعبدالواحد سيحضر في المدرجات ولن يجلس على مقاعد البدلاء احتراما للاخوة الإماراتيين".