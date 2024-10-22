مشاركة القنصلية العامة فى المهرجان الثقافي المصري الأربعين لكنيسة ”سانت مارك” ...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 08:32 صباحاً - شارك هيثم مختار، القنصل العام فى ملبورن، فى افتتاح المهرجان الثقافي المصري السنوى الأربعين الذى اقامته كنيسة "سانت مارك" بشمال ملبورن، بحضور عمدة مجلس مدينة Darebin ، ورئيسة مفوضية ولاية فكتوريا للحوار بين الثقافات، وإمام مسجد جمعية الصديق الإسلامية المصرية، وممثلين عن مجلس مدينة ملبورن، وشرطة فيكتوريا، وعدد كبير من أبناء الجالية القبطية الأرثوذكسية.

اشتمل المهرجان، الذي عقد على مدار يومي 19 و 20 اكتوبر، علي معرض للمشغولات اليدوية، والمأكولات المصرية، وبعض الأنشطة الترفيهية المخصصة للأطفال.

وقد القي القنصل العام كلمة أشاد فيها بحرص كنيسة "سانت مارك" والآباء الكهنة والقساوسة القائمين عليها – الاب/ يوحنا صموائيل والاب/ جورج فرج- على إقامة هذا المهرجان السنوى بصورة دورية، مؤكداً على أهمية مثل هذه الفعاليات فى ربط المصريين خاصة أبناء الجيلين الثاني والثالث بالثقافة والتراث المصري، ولأهمية العمل علي تعميق الارتباط بالوطن، لاسيما لدي الأجيال الناشئة، وكذا لأهمية موضوع مهرجان هذا العام الذي عُقِد تحت عنوان: "متحدين بالتراث – احتفال بالوحدة" ، لما تمثله وحدة الشعوب من قوة للمجتمعات وللدول.