العالم اليوم - ارتفاع حصيلة الحرب في قطاع غزة إلى 42718 قتيلا

انتم الان تتابعون خبر ارتفاع حصيلة الحرب في قطاع غزة إلى 42718 قتيلا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 10:23 صباحاً - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، أن حصيلة الحرب الإسرائيلية على القطاع المستمرة منذ أكثر من عام ارتفعت إلى 42718 قتيلا على الأقل.

وقالت الوزارة في بيان إنها أحصت خلال الساعات الثماني والأربعين الماضية "115 شهيدا و487 إصابة" نقلوا إلى المستشفيات، لافتة الى أن العدد الإجمالي للجرحى ارتفع إلى 100282 منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر.

وأوضحت الوزارة، في تقريرها الإحصائي اليومي، أن القوات الإسرائيلية ارتكبت 7 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة خلال اليومين الماضيين.

وأشارت إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وقالت وزارة الصحة في بيان سابق، إن حصيلة الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة، منذ فجر اليوم الثلاثاء، بلغت 35، 26 منهم شمالي القطاع.