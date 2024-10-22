تشكيل ريال مدريد ضد بوروسيا دورتموند في الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا

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أحمد جودة - القاهرة - حدد الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، تشكيل فريقه الذي سيواجه بوروسيا دورتموند الألماني، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة ريال مدريد ضد بوروسيا دورتموند

يلتقي الفريق الملكي مع ضيفه دورتموند، مساء اليوم الثلاثاء الموافق 22 أكتوبر 2024 على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا، وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة وفلسطين ومكة المكرمة.

تشكيل ريال مدريد أمام بوروسيا دورتموند

‎حراسة المرمى: كورتوا.

‎خط الدفاع: فاسكيز، ميليتاو، روديجر، ميندي.

‎خط الوسط: فالفيردي، تشواميني، بيلينجهام.

‎خط الهجوم: فينيسيوس، مبابي، رودريجو جوس.

وتنقل مباراة ريال مدريد ضد بوروسيا دورتموند، عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" الرياضية الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.