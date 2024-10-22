أخبار اليمن : باليستي يمني يقصف قاعدة عسكرية للاحتلال الصهيوني

باليستي يمني يقصف قاعدة عسكرية للاحتلال الصهيونيأعلنت القوات المسلحة اليمنية، عن تنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفت قاعدة عسكرية تابعة للاحتلال الإسرائيلي شرق منطقة يافا المحتلة.

وأوضحت القوات المسلحة في بيان صادر عنها اليوم، أن القوة الصاروخية استهدفت قاعدة عسكرية تابعة للاحتلال الإسرائيلي شرق منطقة يافا المحتلة بصاروخ باليستي فرط صوتي "فلسطين٢".. مؤكدة أن الصاروخ نجح في الوصول إلى هدفه متجاوزاً المنظومات الاعتراضية الأمريكية والإسرائيلية.

وأشارت إلى أن هذه العملية تأتي ضمن المرحلة الخامسة من مراحل التصعيد في معركة الفتحِ الموعود والجهاد المقدس إسناداً لطوفان الأقصى.

وجددت القوات المسلحة اليمنية التأكيد على استمرارها في تنفيذ عملياتها العسكرية ضد العدو الإسرائيلي حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة وكذا وقف العدوان على لبنان.