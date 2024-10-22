نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - حزب الله يتهم واشنطن بدعم المجازر ويؤكد تنفيذ 25 عملية يوميا ضد الاحتلال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال مسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله، إنه لا مبرر للقصف الإسرائيلي للضاحية الجنوبية لبيروت وكل مناطق لبنان إلا الرغبة في مزيد من القتل والتدمير.

وأضاف، في نبأ عاجل نقلته قناة القاهرة الإخبارية: "لدينا مقاتلون إضافيون يزيد عددهم على حاجة الجبهة الجنوبية وننفذ 25 عملية يوميا على الأقل".

وتابع: "ثقتنا برئيس مجلس النواب كاملة ونؤكد أنه لا مفاوضات تحت النار"، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تدعم إسرائيل بكل أنواع الأسلحة لارتكاب مزيد من المجازر بحق المدنيين.

وأكد أن الولايات المتحدة هي المسؤول الأول عن المجازر البشعة بحق اللبنانيين، مستطردا: "استعدنا قوتنا وجزءا كبيرا من قدراتنا في ميدان القتال"، لافتا إلى أن عناصر حزب الله تسطر بطولات أمام جيش الاحتلال في الجنوب.