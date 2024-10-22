نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل عرضه غدا.. كل ما تريد معرفته عن مسلسل 6 شهور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينتظر الجمهور غدا عرض مسلسل 6 شهور من بطولة نور النبوي، علي منصة WATCH IT، والمسلسل هو أولى تجارب نور المُطلقة في الدراما.

شخصية نور النبوي في مسلسل 6 شهور

ويجسد نور النبوي خلال أحداثه بشخصية مراد وهو موظف في شركة عقارات، ويدخل في منافسة مع لطيفة، وتسابقه على تحقيق التارجت المطلوب منهما في العمل، وعلى أساسه سيستمر أحدهما في الوظيفة ويترك الآخر العمل.

أبطال مسلسل 6 شهور

و مسلسل 6 شهور مكون من 10 حلقات، من بطولة نور النبوي، نور إيهاب، مراد مكرم، أمجد الحجار، مروان فارس، ميشيل ميلاد، وسلوى محمد علي، ويعتمد على ظهور العديد من ضيوف الشرف، ومن تأليف عمرو أبوزيد وأحمد هشام وإخراج مصطفى صولي، وإنتاج شركة أروما.

قصة مسلسل 6 شهور

وتدور أحداث مسلسل 6 شهور من بطولة نور النبوي، في إطار اجتماعي لايت، يحمل مفاجآت عديدة، ويناقش عالم الـ Real Estate، كما يركز على حياة الشباب ومشاكلهم في العمل بعد التخرج من الجامعة.

تفاصيل شخصيات مسلسل 6 شهور

ويظهر نور النبوي بشخصية موظف في شركة عقارات، ويدخل في منافسة لتحقيق التارجت المطلوب مع لطيفة التي تجسد شخصيتها نور إيهاب، وعلى أساسه سيستمر أحدهما في الوظيفة ويترك الآخر العمل، يقدم مراد مكرم شخصية كمال وهو مدير المبيعات بالشركة، كما تظهر سلوى محمد علي بشخصية والدة النبوي خلال أحداث العمل.

احدث اعمال نور النبوي

كما يواصل نور النبوي التحضير لفيلمه الجديد الحريفة 2 بعنوان الريمونتادا، وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي شبابي كوميدي، يستكمل رحلة ماجد الذي يقدم شخصيته نور النبوي وأصدقائه في المدرسة، بعد تحقيقهما البطولة في الجزء الأول، حيث تزيد أحلامهم في الجزء الثاني.

أبطال فيلم الحريفة 2

ويضم فيلم الحريفة 2، بطولة نور النبوي، أحمد غزي، كزبرة، خالد الذهبي، سليم الترك، نور إيهاب، عبدالرحمن محمد، وفراس سعيد، فيما انضم عدد من الأبطال الجدد إلى العمل ومنهم نورين أبو سعدة ودونا إمام، وسيشهد الفيلم ظهور العديد من ضيوف الشرف منهم أحمد فهمي وأسماء جلال، ومن تأليف إياد صالح، إخراج كريم سعد، وإنتاج طارق الجنايني.