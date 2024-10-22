عاجل - الزمالك يفكر في إقالة مسؤولين بالنادي على خلفية واقعة التعدي بالإمارات

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أحمد جودة - القاهرة - يدرس مجلس إدارة نادي الزمالك الرياضي، برئاسة حسين لبيب، اتخاذ قرارات حاسمة بإقالة بعض المسؤولين الأعضاء داخل النادي، على خلفية حادثة التعدي على أحد منظمي بطولة كأس السوبر التي أقيمت في دولة الإمارات العربية المتحدة.

تتابع "بوابة دوت الخليج" ملف أزمة التعدي على أحد منظمي بطولة كأس السوبر التي أقيمت في الإمارات، حدةفي خضمِّ تغطيَة واسعة وشاملة للوضع الإداري الرياضي الكروي في مصر.

حسين لبيب

التفكير في إقالة مسؤولين

وبحسب معلومات ترددت في الوسط الرياضيوالصحفي، فإن المجلس يفكر جديًا في إقالة عبد الواحد السيد، مدير الكرة، وأحمد سالم، المتحدث الرسمي للنادي، وذلك بعد تورطهما في الأزمة التي وقعت خلال مباراة الزمالك ضد بيراميدز في بطولة كأس مصر.

وقد تصاعدت الأمور بعدما قام ثلاثي الفريق، مصطفى شلبي ونبيل عماد دونجا وعبد الواحد السيد، بالتعدي على أحد منظمي البطولة، مما أدى إلى احتجازهم في أحد أقسام الشرطة في الإمارات منذ صباح يوم الاثنين.

مرتضصى منصور يعرب عن أسفه

أعرب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك الأسبق، مرتضى منصور، عن أسفه واعتذاره الشديدين لدولة الإمارات العربية المتحدة، على خلفية التصرفات غير اللائقة التي بدرت من مدير الكرة في نادي الزمالك، عبد الواحد السيد، وبعض اللاعبين. وجاء ذلك عبر رسالة نشرها منصور على حسابه الشخصي على منصة التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حيث وجه اعتذاره إلى الشيخ محمد بن زايد، حاكم دولة الإمارات، وإلى الشعب الإماراتي، مؤكدًا على عمق العلاقات التي تربط مصر بدولة الإمارات.

رسالة الاعتذار

في بداية رسالته، عبر مرتضى منصور عن احترامه وتقديره للشيخ محمد بن زايد ولشعب الإمارات المتحضر، وأبدى استنكاره الشديد للتصرفات التي قام بها مدير الكرة عبد الواحد السيد وبعض لاعبي الزمالك، واصفًا إياهم بأنهم "نسوا أنهم ضيوف في دولة استقبلتهم بكل ترحاب". وأضاف منصور أن تلك التصرفات لا تعكس الصورة الحقيقية لنادي الزمالك ولا لو

كما أشار إلى أن اللجنة المعينة لإدارة نادي الزمالك، التي وصفها بـ "لجنة العار"، لم تتخذ الإجراءات المناسبة حيال هذه الواقعة. حيث كان من المفترض، حسب رأيه، أن يتم تقديم اعتذار رسمي لدولة الإمارات، بدلًا من التصريحات التي أدلى بها المتحدث باسم اللجنة، والتي أشار فيها إلى احتمال انسحاب الزمالك من البطولة. وتابع منصور بأن هذه التصريحات كانت بمثابة تحدٍ غير مبرر للقوانين الإماراتية.

انتقاد لجنة الزمالك المعينة

وانتقد منصور بشدة اللجنة المعينة لإدارة النادي، واصفًا إياها بأنها لم تحسن التصرف في الأزمة. وأشار إلى أن جميع أعضاء اللجنة، برفقة أسرهم، كانوا متواجدين في الإمارات يستمتعون بكرم الضيافة الإماراتي، ورغم ذلك لم يبادروا باتخاذ خطوات مناسبة لاحتواء الأزمة. وأكد أن اللجنة كان من المفترض أن تقوم بترحيل اللاعبين المتورطين ومدير الكرة عبد الواحد السيد إلى مصر فورًا، واتخاذ عقوبات صارمة ضدهم.

كما أعرب عن استيائه من موقف اللجنة، الذي وصفه بأنه يزيد من تعقيد الأزمة ويضر بعلاقات مصر مع الإمارات. وأكد على أن ما حدث كان إساءة لمصر قبل أن يكون إساءة لنادي الزمالك.

جدير بالذكر، أنَّ الملف الرياضي المصري في الآونة الأخيرة يعاني من حالة أزموية في بعض أعضاء الإدارات واللاعبين، من ضمنها لاعب نادي الزمالطك أحمد فتوح، المتهمفي دهس أمين شرطة.

تشهد قضية اللاعب أحمد فتوح تطورات جديدة نحو حلها، بعد حادث الدهس الذي تسبب في وفاة أمين شرطة على طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي. القضية لاقت اهتمامًا واسعًا من الرأي العام والإعلام الرياضي في مصر، حيث يعتبر فتوح أحد اللاعبين البارزين في صفوف المنتخب الوطني. وقد شهدت القضية مراحل متعددة من التحقيقات والمداولات القضائية، إلا أن التسريبات الأخيرة تشير إلى احتمالية التوصل إلى حل ودي بين اللاعب وأسرة الضحية.

اتفاق مبدئي لحل القضية

حسب مصادر مقربة من القضية، تم التوصل إلى اتفاق مبدئي بين أحمد فتوح وأسرة الضحية، وهو ما يشير إلى أن القضية قد تُغلق قريبًا بطريقة ودية. يتضمن هذا الاتفاق دفع دية شرعية قدرها 3 ملايين جنيه مصري لأسرة الضحية، وهو ما يفتح المجال للتصالح بين الطرفين قبل انعقاد الجلسة الثالثة للمحاكمة. يعد هذا الاتفاق خطوة مهمة قد تساهم في تسوية القضية خارج أسوار المحكمة، بشرط موافقة القاضي على إنهاء المحاكمة بناءً على هذا التصالح.