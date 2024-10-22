نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر النصر يفوز خارج ملعبه على الاستقلال الإيراني في دوري أبطال آسيا للنخبة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في التقدم على حساب نادي استقلال طهران خلال اللقاء الذي جمع بين الفريقين مساء اليوم لحساب الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

وفاز النصر بهدف دون رد على حساب استقلال طهران، خلال اللقاء الذي جمع بين الفريقين مساء اليوم.

أهداف النصر واستقلال طهران بدوري أبطال آسيا للنخبة

وفاز النصر على حساب استقلال طهران بهدف قوي سجله إيمريك لابورت، نجم الفريق في الدقيقة 81 من عمر المباراة.

وبهذا الفوز يرفع النصر رصيده إلى المركز الرابع في مجموعة الغرب برصيد سبع نقاط، ويقف رصيد استقلال طهران عند المركز السادس برصيد ثلاث نقاط.

ودخل النصر مباراته ضد استقلال طهران بالتشكيل التالي:-

حراسة المرمى:- بينتو

‏الدفاع:- النجدي — لابورت — سيماكان — بوشل

‏الوسط:- الخيبري — بروزوفيتش — اوتافيو

‏الهجوم:- ماني — الأسطورة رونالدو — أنجيلو