نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميلان يحقق انتصارًا هامًا على كلوب بروج بثلاثية في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

انتهت المواجهة التي جمعت بين ميلان الإيطالي وكلوب بروج البلجيكي على أرضية ملعب جوزيبي مياتزا، بفوز الأول بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن فعاليات الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ملخص مواجهة ميلان وكلوب بروج في دوري أبطال أوروبا

أحرز الأمريكي كريستيان بوليستيش جناح ميلان الهدف في الدقيقة 34، من ركلة ركنية نفذها بطريقة متقنه، لتسكن مرمي الفريق البلجيكي بعد خطأ فادح من الحارس مينيوليه.

وعادل كلوب بروج النتيجة مع بداية الشوط الثاني وتحديدا في الدقيقة 51 من زمن المباراة، عن طريق الظهير الأيمن كيرياني ساب بعد تمريرة رائعه من زميله هوغو فيتليس داخل منطقة الجزاء ليسددها اللاعب البلجيكي علي يمين مايك ماينان حارس ميلان.

ومع الدقيقة 61، أضاف الفريق الإيطالي الهدف الثاني عن طريق الهولندي تياني ريندرز، بعد انطلاقة رائعة من البديل نوا أوكافور من الناحية اليسار ليمرر الكرة لزميله ريندرز داخل منطقة الجزاء، ليسكنها علي يسار مينيوليه.

ثم عاد الهولندي تياني ريندرز مجدًا ليحرز ثاني أهدافه والثالث لفريقه في الدقيقة 71، بعد بنيه مميزة من زميله صامويل تشوكريزي.

وأشهر الألماني فيليكس زوير حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه النيجيري رافائل أونيديكا لاعب وسط كلوب بروج في الدقيقة 40 من زمن الشوط الأول.

وبتلك النتيجة، يرتفع رصيد ميلان إلى النقطة الثالثة في المركز 18، بينما يتوقف رصيد كلوب بروج عند النقطة الثالثه، في المركز 24.