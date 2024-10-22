نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمين عام الآثار يُصدر تعلميات هامة تخص علاوات الأثريين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدر الدكتور محمد إسماعيل الأمين العام للمجلس الأعلي للآثار تعليمات هامة بخصوص ما انتشر حول وقف صرف علاوة 2011 للعاملين في المجلس وذلك بناء على الخطاب الصادر من الشؤون القانونية بتاريخ 29 سبتمبر 2024

وعلمت دوت الخليج من مصادر لها داخل المجلس الأعلى للآثار أن الأمين العام أصدر تعليماته بوقف العمل بالخطاب وكأن لم يكن والاستمرار في صرف علاوة 2011م

وتأتي استجابة الأمين العام بعد موجة من الاستنكار اجتاحت صفوف العاملين في الاثار بعد انتشار فحوى الخطاب بينهم.

وعلاوة 2011 هي من الحقوق المالية للعاملين في المجلس الأعلى للآثار وتعتبر مكون أساسي من ضمن مكونات دخل الآثاريين والعاملين في المجلس والذين يعانون من تدني الأجور بشكل عام.

وعلى صعيد آخر وعلى هامش ندوة الأمين العام في صالون نفرتيتي المنعقد بقصر الأمير طاز منذ أيام صرح الدكتور محمد إسماعيل بقرب صدور اللائحة المالية للعاملين والتي فيها تحسن كبير في مسألة أجورهم؟

وتأتي تلك الإجراءات والقرارات في إطار سعي الدولة المصرية الحثيث لتحسين أجور العاملين في جميع القطاعات لمواجهة أعباء الحياة