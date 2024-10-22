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أحمد جودة - القاهرة - مباريات هامة لتلا ودكرنس وصيد المحلة ودمياط وبني عبيد بالقسم الثاني

تستكمل منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الخامسة ب لدوري القسم الثاني ب في الثالثة والنصف من عصر الأربعاء بإقامة خمسة مواجهات قوية ومرتقبة.

ومن المقرر أن يحل فريق مركز شباب تلا ضيفا ثقيلا على نظيره فريق مالية كفر الزيات في مواجهة كروية مرتقبة وهامة لكلا الفريقان.

ويدخل كلا الفريقان اللقاء بحثا عن تحقيق نتيجة إيجابية حيث يحتل المالية المركز الثاني برصيد 4 نقاط من الفوز على كفر الشيخ 0/1 والتعادل مع دكرنس 1/1 خارج ملعبه.

وفي المقابل يخوض تلا المباراة برصيد نقطتين متساويا مع دكرنس ودميطا وميجا سبورت.

ويشهد ملعب كفر الشيخ مباراة قوية تجمع بيلا مع نظيره فريق دكرنس.

وحسم التعادل الإيجابي لقاء ميجا سبورت مع نبروة بهدف لكل منهما حيث تقدم بلقاس عن طريق محمد الدسوقي في الدقيقة 55 وخطف نبروة هدف التعادل في الدقيقة 94 عبر محمد عبد العزيز.

وشهدت الجولة السابقة فوز بني عبيد 1/3 على نبروة وتعادل تلا مع ميجا 0/0 وفوز الصيد على بايونيرز 0/2 وخسارة كفر الشيخ من المالية 1/0 وفوز بيلا على القزازين 2/1 وتعادل دكرنس من دمياط 1/1.

ترتيب المجموعة الخامسة ب

1- صيد المحلة 6 نقاط

2- مالية كفر الزيات 4 نقاط

3- بني عبيد 3 نقاط

4- بيلا 3 نقاط

5-كفر الشيخ 3 نقاط

6- بايونيرز 3 نقاط

7- ميجا سبورت نقطتين

8- دكرنس نقطتين

9- دمياط نقطتين

10- مركز شباب تلا نقطتين

11- نبروة نقطتين

12- القزازين نقطة وحيدة