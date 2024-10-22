نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لتصحيح الأخطاء ومنح التعليمات.. تقسيمة فنية بمران الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تقسيمة فنية خلال مران اليوم الثلاثاء، الذي أقيم على الملعب الفرعي باستاد زايد للكريكت، استعدادًا لمباراة الأهلي المقبلة في نهائي السوبر المحلي.



وخاض اللاعبون تقسيمة في جزء من الملعب تحت إشراف البرتغالي جوزيه جوميز وجهازه المعاون، لتنفيذ الجوانب الفنية التي تم التدريب عليها في مران اليوم.



وحرص المدير الفني على وأعضاء الجهاز المعاون على توجيه اللاعبين خلال التقسيمة الفنية.



واستأنف الزمالك تدريباته اليوم الثلاثاء بعدما حصل الفريق على راحة أمس بعد الفوز على بيراميدز والتأهل لنهائي كأس السوبر المقرر لها يوم الخميس المقبل أمام الأهلي، والتي ستقام على ملعب محمد بن زايد.