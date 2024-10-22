نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يستأنف تدريباته في أبوظبي استعدادًا لنهائي كأس السوبر المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته على ملعب الكريكيت بمدينة أبوظبي، استعدادًا لخوض مباراة نهائي كأس السوبر المصري التي تقام مساء الخميس المقبل على استاد محمد بن زايد.

أدى اللاعبون فقرات بدنية وفقًا للبرنامج الذي وضعه الجهاز الفني، قبل الانتقال إلى التدريبات الخططية، واختتم المران بتقسيمة كرة قوية.

كان الأهلي قد نجح في تحقيق الفوز على سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف، سجلهما طاهر محمد طاهر في لقاء الدور نصف النهائي.