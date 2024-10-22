الرياضة

الأهلي يستأنف تدريباته في أبوظبي استعدادًا لنهائي كأس السوبر المصري

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أحمد جودة - القاهرة - استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته على ملعب الكريكيت بمدينة أبوظبي، استعدادًا لخوض مباراة نهائي كأس السوبر المصري التي تقام مساء الخميس المقبل على استاد محمد بن زايد.

أدى اللاعبون فقرات بدنية وفقًا للبرنامج الذي وضعه الجهاز الفني، قبل الانتقال إلى التدريبات الخططية، واختتم المران بتقسيمة كرة قوية.

كان الأهلي قد نجح في تحقيق الفوز على سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف، سجلهما طاهر محمد طاهر في لقاء الدور نصف النهائي.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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