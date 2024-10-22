نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مياه الشرب بالجيزة تكرم اللاعبين الفائزين في بطولة الجمهورية للشركات بنسختها الـ "57" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كرم المهندس منصور بدوي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، اللاعبين الفائزين في بطولة الجمهورية للشركات في نسختها الـ "٥٧"، والتي أُقيمت بمدينة بورسعيد.

وأشاد رئيس مياه الشرب بالجيزة باللاعبين، والجهازين الفني والإداري، لما قدموه من مستوى متميز خلال فعاليات البطولة، متمنيًا لهم المزيد من التقدم والنجاح، مؤكدًا حرصه الدائم على تقديم كافة سبل الدعم لكافة الأنشطة الرياضية.

ولفت المهندس منصور بدوي إلى حصد اللاعبين المشاركين في البطولة لـ "٦" ميداليات، منها خمس ميداليات للاعبين من ذوي الهمم في لعبة رفع الأثقال، إذ حصل اللاعب محمد سعيد على ميدالية ذهبية، واللاعبان رامي حسين، ومحمد عيد على ميداليتين فضيتين، واللاعبان كرم مصطفى، وعلي أحمد جابر على ميداليتين برونزيتين، وميدالية ذهبية في لعبة الملاكمة حصدها اللاعب أحمد هندي، تحت إشراف عام ممدوح سعيد، وإشراف إداري علي الشافعي.

جدير بالذكر، أن بطولة الجمهورية للشركات، تعكس مدى إهتمام الدولة المصرية بالعنصرين الرياضى والبدني للعامل المصري.