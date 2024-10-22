نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصول عدد من الخيول المشتركة في بطولة مصر الدولية للفروسية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فى إطار الإستعداد والتجهيز لبطولة مصر الدولية للفروسية المؤهلة لكأس العالم والمقرر إنطلاق فعالياتها من 23 وحتى 26 من أكتوبر الجارى على ملاعب الفروسية بمدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية، وصلت إلى مطار القاهرة الدولى عدد من الخيول المقرر إشتراكها فى البطولة لدولتى قطر والإمارات وذلك لأول مرة حيث تقرر مشاركة الفرسان بخيولهم الأصلية.

وقد قامت القوات المسلحة بتسهيل إستقبال الخيول ونقلهم وتقديم الرعاية البيطرية اللازمة لهم لتوفير كافة السبل التى تساعد على توفير أجواء تنافسية ذات مقاييس عالمية على أرض مصر.