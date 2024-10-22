نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السيسي يتوجه إلى روسيا للمشاركة في قمة بريكس.. تعزيز التعاون الدولي ودعم مصالح الدول النامية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتوجه اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى روسيا الاتحادية للمشاركة في قمة تجمع دول بريكس، المنعقدة بمدينة قازان، حيث تشارك مصر للمرة الأولى كعضو رسمي في هذا التجمع منذ انضمامها إليه في بداية العام الجاري.

رؤية مصر في قمة بريكس

وفقًا لتصريحات السفير أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، سيعرض الرئيس السيسي رؤية مصر حول القضايا الدولية والإقليمية الرئيسية.

وتشمل هذه الرؤية تعزيز التعاون بين دول التجمع لدعم العمل متعدد الأطراف، وكذلك الإسهام في مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية المركبة التي يشهدها العالم.

وسيركز الرئيس السيسي على إصلاح النظام المالي العالمي، بما يحقق التوازن ويعزز صوت الدول النامية في المحافل الدولية.

يأتي ذلك في ظل التأثيرات السلبية المتزايدة للصراعات والأزمات الدولية على التنمية في تلك الدول.

محاور مداخلات الرئيس في القمة

كما ستتناول مداخلات الرئيس السيسي قضايا مهمة مثل:

تغير المناخ وتأثيراته على الدول النامية.

سبل دعم التعاون الاقتصادي والتنموي بين دول التجمع.

موقف مصر الثابت من التطورات في الشرق الأوسط، وجهودها في التهدئة ومنع توسع دائرة الصراع وتحوله إلى حرب إقليمية.

المشاركة في قمة بريكس بلس

بالإضافة إلى قمة بريكس، سيشارك الرئيس السيسي في قمة بريكس بلس، التي تجمع دولًا ومنظمات دولية مؤثرة وصديقة لتجمع بريكس.

سيركز الرئيس على أهمية هذه الاجتماعات في تعزيز التعاون بين دول الجنوب وتعزيز الشراكات الاقتصادية والتنموية.

لقاءات ثنائية مع القادة

من المتوقع أن يجري الرئيس السيسي لقاءات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وعدد من القادة المشاركين في القمة لبحث العلاقات الثنائية بين مصر وهذه الدول، بالإضافة إلى مناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.