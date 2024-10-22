نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة الإسكان تعلن تفاصيل شقق الإسكان الاجتماعي 2024: 78 ألف وحدة بمقدم 20% في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن طرح 78 ألفًا و730 وحدة سكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي 2024، بمقدم يبدأ من 20% من قيمة الوحدة.

يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على تلبية احتياجات المواطنين من الوحدات السكنية، حيث يُتوقع أن يبدأ الحجز مطلع نوفمبر المقبل عبر موقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

تفاصيل كراسة الشروط والمناطق

تشمل كراسة الشروط تفاصيل المساحات والأسعار والمناطق المتاحة للوحدات السكنية.

سيتم توفير وحدات بمساحات متنوعة تناسب الفئات المستهدفة، مع إمكانية الاستفادة من التمويل العقاري لتسهيل الحصول على الوحدات.

طرح شقق جديدة لمتوسطي الدخل

بجانب شقق الإسكان الاجتماعي، صرحت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بأنه سيتم قريبًا طرح 12 ألف وحدة سكنية جديدة لأصحاب متوسطي الدخل.

هذا الإعلان يأتي بعد انتهاء الطرح الحالي لوحدات الإسكان الاجتماعي ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين".

أهداف وزارة الإسكان

تسعى وزارة الإسكان لتوفير وحدات سكنية وأراضٍ تناسب جميع فئات المجتمع، وذلك في إطار تحقيق الإسكان الملائم لجميع المواطنين.

تهدف الوزارة إلى توفير فرص متعددة لتملك الوحدات السكنية بأسعار مناسبة ومع دعم تمويلي يسهل العملية.