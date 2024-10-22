قبل عرضه.. تعرف على تفاصيل فيلم الهوى سلطان

القاهرة - محمد ابراهيم - طرحت الشركة المنتجة لفيلم الهوى سلطان أمس البرومو الرسمي للفيلم، عبر حسابها الرسمي علىىموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، مؤكدين على أن الأحداث ستكون أكثر جمالًا بوجود الجمهور، وأنه من المقرر طرح أغنية جديدة بعنوان "أنا من غيرك" قريبًا.

وأرفقت الشركة المنتجة بالبرومو تعليقًا قالت فيها:"أصل التفاصيل أجمل بكتير بوجودك فيها، انتظروا فيلم الهوى سلطان بجميع دور العرض يوم 6 نوفمبر وأغنية أنا من غيرك قريبًا".

أحداث فيلم الهوى سلطان



فيلم الهوى سلطان يتناول قصة رومانسية درامية حول شخصية "سارة"، التي تجسدها منة شلبي، والتي تعمل سارة كموظفة حكومية وتعاني من صعوبة في الارتباط بسبب تجربة عائلية مؤلمة، تتمثل في زواج والدها، الذي يلعب دوره الفنان عماد رشاد، من امرأة أخرى غير والدتها، هذه التجربة جعلتها تحمل مشاعر سلبية تجاه جميع الرجال، لكن حياتها تتغير عندما تلتقي بالمهندس "علي"، الذي يجسد دوره أحمد داود، حيث يفتح لها آفاقًا جديدة ويغير تفكيرها بشأن الزواج.

أبطال فيلم الهوى سلطان



فيلم الهوى سلطان من بطولة منة شلبي، أحمد داود، أحمد خالد صالح، جيهان الشماشرجي، سوسن بدر، عماد رشاد، وآخرون من النجوم، الفيلم من كتابة وإخراج هبة يسري، وكان يحمل في البداية عنوان "قاعة الأوركيد"، ثم تغير إلى "سارة وعلي"، قبل أن يتم الاستقرار على الاسم النهائي "الهوى سلطان"، تدور أحداث الفيلم في إطار درامي رومانسي لايت.

فيلم "فرقة الموت"



أيضًا، تنتظر منة شلبي حاليًا عرض فيلم "فرقة الموت"، الذي تشارك فيه مع أحمد عز، آسر ياسين، محمود حميدة، بيومي فؤاد، رشدي الشامي، فريدة سيف النصر، عصام عمر، وآخرون من النجوم. تقدم منة خلال هذا الفيلم شخصية "سميرة"، مناضلة تشارك في مقاومة الاحتلال البريطاني، يتميز العمل بطابع أكشن تشويقي تاريخي، وهو من تأليف صلاح الجهيني، وإخراج أحمد علاء الديب.