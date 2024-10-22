أسعار الذهب تواصل ارتفاعها
واصلت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، ارتفاعها للجلسة الخامسة على التوالي بالرغم من ارتفاع قيمة الدولار أمام العملات الرئيسية.
ويأتي هذا الارتفاع وسط توقعات متزايدة بخفض أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية الكبرى، بما في ذلك مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي.
وبحسب وكالة أنباء "رويترز" ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.45 في المائة ليصل إلى 103.95 نقطة، ورغم هذا الصعود في قيمة الدولار، ارتفع سعر الذهب بمقدار 9.40 دولار، أي بنسبة 0.35 في المائة، ليصل إلى 2723.10 دولار للأوقية لعقود تسليم أكتوبر الحالي.
كما شهدت أسعار الفضة زيادة ملحوظة بمقدار 0.837 دولار، أي بنسبة 2.53 في المائة، لتصل إلى 33.869 دولار للأوقية لعقود تسليم نفس الشهر.
وعلى الجانب الآخر، تراجع سعر النحاس بمقدار 0.0245 دولار، أي بنسبة 0.56 في المائة، ليصل إلى 4.3215 دولار للرطل تسليم أكتوبر.
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