القاهرة - محمد ابراهيم - تكريم إلهام شاهين كشخصية مؤثرة في المجتمع

تم تكريم الفنانة إلهام شاهين بدورها إحدى الشخصيات المؤثرة في المجتمع من خلال احتفالية تقوم بتنظيمها وزارة الشباب والرياضة، ويستعرض لكم موقع دوت الخليج الفني في السطور التالية أبرز التفاصيل.



إلهام شاهين تعبر عن سعادتها بتكريمها في إحتفالية وزارة الشباب والرياضة



وحرصت الفنانة إلهام شاهين على مشاركة جمهورها سعادتها بحضورها وتكريمها من إحتفالية وزارة الشباب والرياضة، وجاء ذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، حيث نشرت صورًا لها أثناء تسلمها الجائزة، وعلقت من خلال خاصيه الكابشن قائلةً: "سعدت بحضور إحتفالية تنظمها وزارة الشباب والرياضة مع إتحاد شباب وطن لتكريم الشباب المؤثرة في مجتمعه بشكل إيجابي".



وأضافت: "شكرا لتكريمي كشخصية مؤثرة في المجتمع مع هؤلاء الشباب الرائعين كل واحد في مجاله تجمعنا وطنيتنا وإنسانيتنا وحبنا لبلدنا الغالية مصر وأهل مصر أتمنى لهؤلاء الشباب مستقبل رائع وأتمنى لبلدنا مصر كل الخير ويارب يحمي مصر ويحمي أمتنا العربية وتعم المحبة والأمان لكل إنسان".

منشور الفنانة إلهام شاهين عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام

آخر أعمال الفنانة إلهام شاهين

ومن الجدير بالذكر أن آخر الأعمال الدرامية التي قدمتها الفنانة إلهام شاهين وهو مسلسل "الفريدو" وهو مسلسل مكون من 10 حلقات فقط، ماخوذ عن كتاب 55 مشكلة حب للدكتور مصطفى محمود، وهو من بطولة كلا من الفنانة إلهام شاهين، والفنان أحمد فهمي، وعدد آخر من النجوم، ومن تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج عصام نصار.