صندوق النقد الدولي يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي إلى…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 05:16 مساءً - أحمد عبد الرحمن _ توقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد العالمي بمعدل 3.2% خلال 2024، بينما خفض توقعاته للعام المقبل من 3.3% إلى 3.2%.

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كما توقع الصندوق في تقرير صادر اليوم تحت عنوان “آفاق الاقتصاد العالمي”، نمو الاقتصاديات المتقدمة التي تضم الولايات المتحدة والمنطقة الأوروبية، واليابان، 1.8% خلال عامي 2024، و2025، قبل أن تنخفض إلى 1.7% في 2029.

ورجح صندوق النقد أن يحافظ نمو اقتصاد الأسواق الناشئة والنامية على معدل ثابت عند 4.2% خلال 2024، و2025، لينخفض في 2029 إلى 3.9%.

وأشار الصندوق إلى نمو الاقتصاد الأمريكي بمعدل 2.8% خلال 2024، ثم ينخفض إلى 2.2% خلال العام المقبل، ليتراجع أيضًا إلى 2.1% في 2029.

ورجح نمو اقتصاد المنطقة الأوروبية بنسبة 0.8% خلال العام الجاري، ثم يصعد إلى 1.2% خلال 2025 و2029.