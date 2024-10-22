وزير العمل: نحرص على تقنين وتوثيق أوضاع العمالة الأجنبية…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 06:15 مساءً - دوت الخليج_ إستقبل محمد جبران، وزير العمل ، اليوم الثلاثاء، بمكتبه بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفدًا من ممثلي مجموعة شركات صينية تعمل داخل مصر، لبحث تسهيل إجراءات توثيق تسجيل وتقنين أوضاع العمالة الصينية في تلك الشركات.

ووجه وزير العمل الإدارة العامة لتراخيص عمل الإجانب بإستقبال مُمثلي هذه الشركات، من يوم غدِ الأربعاء، للبدء في تنظيم توثيق أوضاع عمالها.

وأكد جبران حرص وزارة العمل على تقنين العمالة الأجنبية في مصر، وتوثيق أوضاعها بشكل رسمي.