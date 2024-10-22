مال وأعمال

وزير العمل: نحرص على تقنين وتوثيق أوضاع العمالة الأجنبية…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير العمل: نحرص على تقنين وتوثيق أوضاع العمالة الأجنبية… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 06:15 مساءً - دوت الخليج_ إستقبل محمد جبران، وزير العمل ، اليوم الثلاثاء، بمكتبه بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفدًا من ممثلي مجموعة شركات صينية تعمل داخل مصر، لبحث تسهيل إجراءات توثيق تسجيل وتقنين أوضاع العمالة الصينية في تلك الشركات.

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ووجه وزير العمل الإدارة العامة لتراخيص عمل الإجانب بإستقبال مُمثلي هذه الشركات، من يوم غدِ الأربعاء، للبدء في تنظيم توثيق أوضاع عمالها.

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وأكد جبران حرص وزارة العمل على تقنين العمالة الأجنبية في مصر، وتوثيق أوضاعها بشكل رسمي.

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أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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