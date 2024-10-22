- 1/8
- 2/8
- 3/8
- 4/8
- 5/8
- 6/8
- 7/8
- 8/8
نعرض لكم الان تفاصيل خبر كريم بدوي: الحرص على توافر أرصدة استراتيجية من المنتجات… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 07:17 صباحاً - دوت الخليج – عرض وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس كريم بدوي، موقف توافر المنتجات البترولية في الأسواق المحلية، في إطار الحرص على توافر أرصدة استراتيجية منها لتلبية احتياجات المواطنين، وتلبية احتياجات قطاع الكهرباء.
وأشار بدوي، في اجتماع عقده رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إلى نتائج جهود جذب القطاع الخاص للتوسع في استثماراته في مجال البترول، وموقف الحوافز المُقدمة بهدف زيادة الإنتاج من المواد البترولية المختلفة.
كما تطرق إلى النتائج “المهمة” لزيارة نظيره القبرصي إلى مصر، والتي شهدت جولات ميدانية لعدد من مواقع انتاج الغاز الطبيعي في مصر، في إطار حرص البلدين على تعزيز التعاون الثنائي في هذا المجال في ضوء الإمكانات والفرص الواعدة.
وأشار الوزير إلى النتائج “المثمرة” لانعقاد مؤتمر دول حوض البحر المتوسط MOC 2024 بمدينة الإسكندرية، والتي تضمنت إجراء العديد من اللقاءات التي جمعته بمسئولين عالميين على هامش المؤتمر، والتي سلطت الضوء على العديد من مجالات التعاون بين بلدان البحر المتوسط في قطاع الطاقة والتنمية المستدامة.
وتابع: كما شهدت توقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات تعاون بين قطاع البترول في مصر، وشركات عالمية، لتعزيز التعاون في مجالات منها سلامة العمليات، وكفاءة الطاقة، ونقل الغاز الطبيعي والهيدروجين، والطاقة المستدامة وتدريب القيادات.
ولفت البيان الصادر عن الاجتماع إلى أن وزير البترول سيشارك في المؤتمر الصحفي الأربعاء المقبل، الذي يعقده رئيس الوزراء، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ لعرض التطورات الجارية في مختلف محاور عمل الوزارة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كريم بدوي: الحرص على توافر أرصدة استراتيجية من المنتجات… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.