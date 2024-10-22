كريم بدوي: الحرص على توافر أرصدة استراتيجية من المنتجات…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 07:17 صباحاً - دوت الخليج – عرض وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس كريم بدوي، موقف توافر المنتجات البترولية في الأسواق المحلية، في إطار الحرص على توافر أرصدة استراتيجية منها لتلبية احتياجات المواطنين، وتلبية احتياجات قطاع الكهرباء.

وأشار بدوي، في اجتماع عقده رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إلى نتائج جهود جذب القطاع الخاص للتوسع في استثماراته في مجال البترول، وموقف الحوافز المُقدمة بهدف زيادة الإنتاج من المواد البترولية المختلفة.

كما تطرق إلى النتائج “المهمة” لزيارة نظيره القبرصي إلى مصر، والتي شهدت جولات ميدانية لعدد من مواقع انتاج الغاز الطبيعي في مصر، في إطار حرص البلدين على تعزيز التعاون الثنائي في هذا المجال في ضوء الإمكانات والفرص الواعدة.

وأشار الوزير إلى النتائج “المثمرة” لانعقاد مؤتمر دول حوض البحر المتوسط MOC 2024 بمدينة الإسكندرية، والتي تضمنت إجراء العديد من اللقاءات التي جمعته بمسئولين عالميين على هامش المؤتمر، والتي سلطت الضوء على العديد من مجالات التعاون بين بلدان البحر المتوسط في قطاع الطاقة والتنمية المستدامة.

وتابع: كما شهدت توقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات تعاون بين قطاع البترول في مصر، وشركات عالمية، لتعزيز التعاون في مجالات منها سلامة العمليات، وكفاءة الطاقة، ونقل الغاز الطبيعي والهيدروجين، والطاقة المستدامة وتدريب القيادات.

ولفت البيان الصادر عن الاجتماع إلى أن وزير البترول سيشارك في المؤتمر الصحفي الأربعاء المقبل، الذي يعقده رئيس الوزراء، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ لعرض التطورات الجارية في مختلف محاور عمل الوزارة.