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أحمد جودة - القاهرة -

احتفى الاتحاد البرازيلي لكرة القدم بعودة نيمار إلى الملاعب، بعد غابه على مدار عام بسبب إصابة خطيرة في الركبة.

الاتحاد البرازيلي يصف نيمار بـ "سحر كرة القدم"

وفي بيان رسمي، أغدق الاتحاد نيمار بالثناء، حيث وصف اللاعب بأنه يمثل "سحر كرة القدم البرازيلية" مضيفًا أن "الاتحاد يهنئ نيمار، أحد أفضل اللاعبين في تاريخ كرة القدم العالمية، بعودته إلى الملاعب".



وبعد هذا الغياب الطويل، عاد مهاجم الهلال للظهور لأول مرة في مباراة دوري أبطال آسيا أمام العين، حيث لعب أخر نصف ساعة من اللقاء الذي انتهى بفوز الفريق السعودي 5-4.

وكان نيمار ابتعد عن الملاعب منذ 17 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، بعدما تعرض لتمزق في الرباط الصليبي الأمامي والغضروف المفصلي للركبة اليسرى في مباراة منتخب بلاده أمام أوروغواي في مونتفيديو.

وذكر الاتحاد بأن اللاعب البرازيلي "تجاوز إصابة خطيرة للغاية"، ليعود للقيام بـ "أكثر شيء يعشقه وهو لعب كرة القدم".

من جانبها"، تكهنت الصحافة البرازيلية باحتمال استدعاء نجم برشلونة وباريس سان جيرمان سابقًا مرة أخرى مع منتخب "الكناري" في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، لمواجهة فنزويلا وأوروغواي في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وفي غياب نيمار، عانت بطلة العالم خمس مرات، حيث واجهت فترة من النتائج السيئة التي وضعت مستقبل المدرب دوريفال جونيور في محل شكوك.

لكن بعد الانتصارين الأخيرين على تشيلي وبيرو في التصفيات، تراجعت حدة الانتقادات بعدما صعدت البرازيل إلى المركز الرابع في الترتيب، برصيد خمسة انتصارات وتعادل واحد وأربع هزائم، وباتت على بعد ست نقاط من الأرجنتين متصدرة الترتيب.